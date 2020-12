Si conclude con quattro video spot il percorso del progetto Mi Curo di Te. Coordinato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, all'interno dell'azione dei Distretti del Volontariato, il progetto è stato un'importante occasione per riattivare sui territori la rete degli enti del terzo settore dopo la prima fase della pandemia. Nell'azione conclusiva è stato realizzato un piccolo spot per ogni provincia con l'intento di fissare alcuni momenti significativi e di raccontare la partecipazione di istituzioni, scuole ed enti del Terzo Settore sui territori.

Si conclude con quattro video spot il percorso del progetto Mi Curo di Te. Coordinato dal Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, all'interno dell'azione dei Distretti del Volontariato, il progetto è stato un'importante occasione per riattivare sui territori la rete degli enti del terzo settore dopo la prima fase della pandemia. Nell'azione conclusiva è stato realizzato un piccolo spot per ogni provincia con l'intento di fissare alcuni momenti significativi e di raccontare la partecipazione di istituzioni, scuole ed enti del Terzo Settore sui territori. Ottocentocinquanta volontari di oltre 100 enti del Terzo Settore delle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa hanno condotto una capillare azione di sensibilizzazione per promuovere il volontariato e favorire la diffusione dell’aderenza alle norme comportamentali di prevenzione della diffusione del contagio.

I volontari che hanno preso parte al progetto sono stati formati sulle norme anti-Covid e sono stati organizzati in piccoli team per evitare ogni assembramento e rispettare il protocollo anticontagio.

Nei mesi di novembre e dicembre sono stati quasi 27mila i cittadini sensibilizzati, 171 le iniziative realizzate in 45 comuni. È stato anche distribuito un semplice opuscolo con un manuale comportamentale anti-Covid e un pratico kit con un gel igienizzante in 94 chiese, 16 istituti scolastici di ogni grado, nei parchi cittadini, all'ingresso dei supermercati e per le strade delle città coinvolte.

I video dei volontari si trovano nella sezione video della pagina Facebook del CSVE e anche sul canale YouTube nella relativa playlist.

Tanti auguri per il 2021 dal volontariato!