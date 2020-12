Ventinove morti e 1084 nuovi positivi su circa 8500 effettuati. La vigilia di san Silvestro registra numeri comunque importanti in Sicilia sul fronte della pandemia di Covid. I dati, come di consueto, provengono dal bollettino del ministero della Salute. Nell'isola al momento ci sono 33.387 persone a cui è stato diagnosticato il virus. Più di mille e cinquecento le guarigioni dichiarate nelle ultime 24 ore. Negli ospedali il numero di ricoverati si mantiene costante. In totale sono 1251, dei quali 166 in terapia intensiva. Per 32.136 prosegue il periodo di isolamento domiciliare.