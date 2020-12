Nel giorno dell'arrivo dei primi vaccini in Sicilia si registrano 337 tamponi positivi su poco più di quattromila test efettuati. Sono 27 le persone morte nelle ultime 24 ore , portando il totale dall'inizio della pandemia a 2283. Sono invece 33.290 le persone attualmente positive , di queste 1184 si trovano in ospedale. I pazienti in terapia intensiva sono 170. A livello provinciale l'ultimo aumento è così ripartito: 163 a Catania, 104 a Messina , 38 a Palermo, 23 a Siracusa, 5 a Trapani e 4 a Caltanissetta.

Nel giorno dell'arrivo dei primi vaccini in Sicilia si registrano 337 tamponi positivi su poco più di quattromila test efettuati. Sono 27 le persone morte nelle ultime 24 ore, portando il totale dall'inizio della pandemia a 2283. Sono invece 33.290 le persone attualmente positive, di queste 1184 si trovano in ospedale. I pazienti in terapia intensiva sono 170. A livello provinciale l'ultimo aumento è così ripartito: 163 a Catania, 104 a Messina, 38 a Palermo, 23 a Siracusa, 5 a Trapani e 4 a Caltanissetta.

L'attesa però è per l'inizio della campagna di vaccinazione. Per il momento saranno poco più di ottocento le dosi a disposizione della Sicilia, una somministrazione simbolica per la quale sarà prevista anche una diretta Facebook sulla pagina della Regione. Si inizierà domani alle 11.30 al padiglione 24 dell'ospedale Civico di Palermo.

Domani toccherà a nove rappresentanti dell'Ordine dei medici, uno per ogni provincia, cinque medic di medicina generale, cinque pediatri, cinque medici di continuità assistenziali e dieci rappresentanti del 118. Vaccinazione prevista anche per tre rappresentanti dell'Ismett, della Fondazione Giglio di Cefalù 15 dipendenti dell'Arnas Civico. Le dosi saranno somministrate anche a 30 siciliani delle residenza sanitarie assistite. Le inoculazioni procederanno fino al 30 dicembre.