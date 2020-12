Gli investigatori della squadra mobile di Siracusa, insieme al nucleo cinofili antiesplosivo della questura di Catania, hanno trovato 285 candelotti di materiale esplosivo vietato a elevato potenziale in un appartamento di un condominio in via Monteforte . I poliziotti hanno arrestato il 37enne siracusano Luca Valvo per detenzione illegale di esplosivo e omessa denuncia di materiale esplodente oltre il limite consentito.

Aiutati dal fiuto del cane poliziotto Ultimo, gli agenti hanno eseguito una perquisizione anche in un'altra abitazione nella disponibilità di Valvo. Lì è stato trovato e sequestrato altro materiale pirotecnico che, seppur di libera vendita, era in quantità superiore a quello per cui viene consentita la detenzione senza denuncia. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari.