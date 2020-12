Luminarie , addobbi natalizi e giocattoli sono stati sequestrati (per un totale di 64mila articoli dal valore commerciale di circa 30mila euro ) a un esercizio commerciale di Scicli dai finanzieri del comando provinciale di Ragusa perché ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute .

Luminarie, addobbi natalizi e giocattoli sono stati sequestrati (per un totale di 64mila articoli dal valore commerciale di circa 30mila euro) a un esercizio commerciale di Scicli dai finanzieri del comando provinciale di Ragusa perché ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute.

I prodotti sequestrati nell'esercizio gestito da un uomo di nazionalità cinese non avevano le indicazioni previste dalle normative vigenti, come le informazioni sulla provenienza e il Paese di origine, le istruzioni d’uso e le precauzioni. Gran parte della merce, inoltre, era completamente priva di informazioni in lingua italiana.

Molti articoli sono risultati privi del marchio CE e, dunque, non a norma rispetto alla composizione dei materiali, di qualità evidentemente scarsa, e riguardo al rischio di dispersione di frammenti o piccoli componenti che, qualora ingeriti, possono causare soffocamento. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di commercio. Adesso rischia sanzioni fino a 25mila euro.