Condannati per mafia con il reddito di cittadinanza. I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Messina hanno individuato 25 persone che avrebbero usufruito indebitamente del sostegno economico (per un valore complessivo di 330mila euro). Non solo soggetti condannati in via definitiva per reati di mafia negli ultimi dieci anni, ma anche alcuni dei loro familiari, avrebbero omesso di dichiarare il proprio status nell’istanza per ottenere il beneficio.