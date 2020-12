Un terremoto di magnitudo stimata 4,6 dall' Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stato avvertito alle 21.27 in diverse province siciliane. In particolar modo sulla costa ragusana - più specificatamente nei pressi di Scoglitti - identificata come l'epicentro, a una profondità di 29,6 chilometri .

Nella provincia di Ragusa la scossa è stata avvertita con forte intensità dai cittadini, che sono scesi in strada impauriti. Le stesse scene si registrano anche nel Siracusano, ma il sisma è stato avvertito fino a Messina e al centro dell'Isola. Al momento non si conoscono eventuali danni a cose o persone.

«Poco prima della scossa abbiamo sentito un forte boato. Poi sarà durato circa tre secondi», racconta un cittadino di Scoglitti. «Ho sentito un boato - conferma un ragazzo di Modica - e poi ho visto tremare il lampadario e le foglie delle palme in giardino. Siamo scesi tutti in strada ma, dopo dieci minuti e un primo esame della case che non sembrano avere crepe, il panico è rientrato».