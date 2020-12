Un allevatore di Nicosia (in provincia di Enna), G. F., si è presentato al commissariato di polizia per denunciare il furto di 21 bovini e due cavalli. Poco dopo, però, è stato denunciato per simulazione di reato e maltrattamento di animali. Dalle indagini, infatti, è emerso che l'uomo aveva simulato la denuncia di furto per eludere il piano di risanamento semestrale da parte dell'Asp.