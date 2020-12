Da domani il territorio di Milena, in provincia di Caltanissetta, sarà zona rossa. La decisione è stata presa dal presidente della Regione Nello Musumeci d'accordo con l'assessore alla Salute Ruggero Razza, e segue la relazione dell'Asp di Caltanissetta. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 4 gennaio.

Durante quasi tutte le festività natalizie, quindi, i residenti di Milena saranno tenuti a rimanere all'interno delle proprie abitazioni e uscire di casa, se non per comprovate esigenze di lavoro, acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, o per ragioni di natura sanitaria. Sarà consentito il transito, in ingresso e in uscita dal centro, per gli operatori socio-sanitari e il personale impegnato nella gestione dell'emergenza. Sarà possibile spostarsi anche per chi ha attività imprenditoriali connesse al ciclo biologico delle piante.

Saranno garantiti le attività delle edicole, i tabaccai, le farmacie. Consentita anche la consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustili per uso domestico e per il riscaldamento.