Quattro etti di cocaina purissima sono stati trovati a casa di due insospettabili donne in via Fardella, a Trapani. La polizia è intervenuta giovedì scorso, dopo che da tempo gli agenti seguivano i movimenti delle due, madre e figlia.

La droga era stata nascosta in più punti della casa. Uno degli involucri si trovava in camera da letto, nascosto tra la biancheria, mentre il resto in un'area vicino alla lavanderia. Per i due sono scattati i domiciliari.