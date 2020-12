«Per l'alto senso politico e istituzionale che ha sempre improntato il mio impegno civico, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni». È con una breve nota inviata alla giunta, al consiglio e al segretario comunale che il sindaco di Calatafimi Segesta Antonino Accardo ha comunicato la decisione di non ricoprire la carica di primo cittadino. Un'iniziativa «travagliata e non più procrastinabile» che arriva dopo la vasta operazione antimafia della Dda di Palermo della scorsa settimana in cui anche Accardo risulta indagato con l'accusa di avere beneficiato dei voti controllati dalla cosca mafiosa guidata da Nicolò Pidone.