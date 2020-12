Sono 669 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6216 tamponi eseguiti. I decessi sono 26, che portano il totale a 2181. Con i nuovi casi sono a 33.903 gli attuali positivi, con un aumento di 20 casi rispetto a ieri. I dati sono quelli che arrivano dal ministero della Salute e che sono stati pubblicati nel report quotidiano della protezione civile nazionale.

Degli attuali positivi sull'Isola,1267 siciliani sono ricoverati in ospedale (13 in più rispetto al dato complessivo di ieri); 1086 dei quali in regime ordinario (dieci in più rispetto a ieri) e 181 nei reparti di Terapia intensiva (tre in più rispetto a ieri). I guariti sono 623.

Sul fronte della distribuzione tra le province nell'isola a Catania sono 279 i casi, a Palermo 212, Caltanissetta 52, Ragusa 40, Siracusa 39, Messina 33, Enna 12, Trapani 2, nessun caso ad Agrigento.