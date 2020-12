Sono 792 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia su 7.109 tamponi eseguiti. Oggi sono decedute 24 persone, che portano il totale a 2.155. Con i nuovi casi sono 33.883 gli attuali positivi sull'Isola. Sono i dati del ministero della Salute pubblicati nel report quotidiano sul sito della protezione civile nazionale.

Degli attuali positivi, 1.254 sono i pazienti ricoverati (nove in più rispetto al dato complessivo di ieri). Di questi 1.076 sono ricoverati in regime ordinario (cinque in più rispetto a ieri) mentre 178 si trovano nei reparti di Terapia intensiva (quattro in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 32.629 persone. I guariti sono 728.

Sul fronte della distribuzione fra le province, Palermo registra 271 casi, Catania 209, Messina 89, Caltanissetta 85, Siracusa 68, Ragusa 47, Enna 13, Agrigento 7 e Trapani 3.