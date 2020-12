Tentato furto in un appartamento a Mongiuffi-Melia. I carabinieri hanno arrestato il 59enne S.L. di Paternò, con l'accusa di essere entrato nell'abitazione di una 65enne del posto. L'uomo si sarebbe introdotto nell'immobile approfittando dell'assenza momentanea della proprietaria, per poi mettere a soqquadro l'abitazione in cerca di denaro e gioielli.