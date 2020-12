Sciolto il consiglio comunale di Tortorici, in provincia di Messina. Il provvedimento è stato preso dal Consiglio dei ministri su proposta della ministra degli Interni Luciana Lamorgese. Tortorici, nel cuore dei Nebrodi, è stata al centro dell'omonomia inchiesta sulle truffe alle erogazioni pubbliche in materia di sostegno all'agricoltura. A muoversi per accaparrarsi, ancora una volta, i fondi messi a disposizione dall'Unione europea, tramite l'Agea, sarebbero stati anche esponenti mafiosi.