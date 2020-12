Tassi usurai fino al 144 per cento . È stato l'imprenditore vittima a presentarsi negli uffici della squadra mobile di Messina e a spiegare che, a causa delle difficili condizioni economiche , aveva fatto ricorso agli strozzini. Era l'agosto del 2019. Adesso i tre usurai sono stati posti agli arresti domiciliari . Sarebbe stato il 38enne Antonio Morvillo a mettere in contatto l'imprenditore messinese con il 56enne Nunzio Venuti . Ottenuti 3mila euro, la vittima ne avrebbe poi restituiti 4mila in trenta giorni .

Tassi usurai fino al 144 per cento. È stato l'imprenditore vittima a presentarsi negli uffici della squadra mobile di Messina e a spiegare che, a causa delle difficili condizioni economiche, aveva fatto ricorso agli strozzini. Era l'agosto del 2019. Adesso i tre usurai sono stati posti agli arresti domiciliari. Sarebbe stato il 38enne Antonio Morvillo a mettere in contatto l'imprenditore messinese con il 56enne Nunzio Venuti. Ottenuti 3mila euro, la vittima ne avrebbe poi restituiti 4mila in trenta giorni.

Di fronte a una situazione finanziaria rimasta complicata, l'imprenditore si è rivolto di nuovo a Venuti per richiedere la stessa cifra con le stesse modalità. Impossibilitato a fare fronte agli impegni assunti, però, per l'imprenditore è iniziato un incubo fatto di costanti pressioni e minacce da parte di Venuti, Morvillo e anche del 53enne Giuseppe Maggio. Espliciti i riferimenti all'abitazione, alla famiglia e a gruppi criminali a disposizione per «il recupero crediti».

Esasperato, l'imprenditore ha raccontato l'intera vicenda agli investigatori della squadra mobile che hanno sentito testimoni, avviato intercettazioni telefoniche e ambientali, e anche servizi di osservazione sul territorio. Determinante per le indagini è stato l'arresto in flagranza di Morvillo: il 15 settembre del 2019 è stato sorpreso fuori da un bar in possesso di banconote (precedentemente contrassegnate dai poliziotti) appena consegnate dalla vittima come acconto.

«Specie in una fase socio-economica assai delicata quale è quella attuale, fondamentale è denunciare». È la sollecitazione della polizia di Messina. «L'usura è un fenomeno insidioso - proseguono dalla questura di Messina - che investe diversi settori economici e sociali: rispetto al racket, non riguarda soltanto imprenditori ma colpisce anche famiglie e fasce deboli e a basso reddito della società che sono più esposte alla trappola dello strozzino - concludono - in quanto non hanno facile accesso agli ordinari strumenti di credito legale».