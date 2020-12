Asporto e domicilio per preparasi alle feste di Natale

Manca meno di una settimana a un Natale che quest'anno, probabilmente, sarà diverso da tutti gli altri. Con la nostra rubrica Whatsapp in Sicily proviamo ad aiutarvi a concedervi qualche gioia, con una selezione di locali aperti che effettuano servizi di take away e delivery .

Manca meno di una settimana a un Natale che quest'anno, probabilmente, sarà diverso da tutti gli altri. Con la nostra rubrica Whatsapp in Sicily proviamo ad aiutarvi a concedervi qualche gioia, con una selezione di locali aperti che effettuano servizi di take away e delivery.



DOC alquadrato

Catania, via Gesualdo Clementi 1

Clicca qui per scoprire il ricco menù, sia take away che delivery.A

È possibile prenotare il pranzo o la cena di Natale chiamando al numero 095.16945710 o scrivendo su Whatsapp al numero 340.0051073.

Touchè cafè & Cucina

Palermo, piazza Castelforte 5

Aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 6 alle 20 e domenica dalle 7 alle 15.

Attivo sia per take away che delivery.

È possibile consultare la pagina facebook e anche il menù online.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 327.6911387.



DL Food & Drink

Nicolosi, via Guglielmo Marconi 2

Aperto tutti i giorni: dal lunedì alla domenica, dalle 15 alle 18

Sabato aperto anche a pranzo, dalle 12 alle 18

Martedì 22 e mercoledì 23 aperto dalle 12 alle 18

Giovedì 24 dalle 10.30 alle 18

(Chiuso 25-26-31 dicembre e 1 gennaio).





Borghetto Santa Caterina

Catania, viale XX Settembre 62

Take Away: Dal giovedì al sabato dalle 19 alle 23

Delivery: Dal giovedì al sabato dalle 19 alle 23. È possibile ordinare su foodys.it.

Per info e novità sul menù consultare la pagina facebook.

Verso Coffice

Catania, via Monserrato 116

Aperti tutti i giorni dalle 8 alle 16 anche con consumazione sul posto.

Delivery: sempre attivo con foodys.it

Per info e prenotazioni è possibile consultare la pagina facebook.

Burgher Art

Marina di Ragusa, piazza Duca degli Abruzzi 12

Aperto tutti i giorni - escluso il martedì - dalle 12.30 alle 15.30.

Take away e delivery dalle 18 alle 22.

Per info e prenotazioni è possibile consultare la pagina facebook.

Cascia

Catania, via Garibaldi 5

Aperto a pranzo tutti i giorni.

Take Away: tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Per scoprire il menù del pranzo di Natale è possibile consultare la pagina facebook.

Per info e prenotazioni chiamare il 351.2420035.