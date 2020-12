Sequestro di beni in provincia di Trapani. La guardia di finanza ha posto i sigilli a cinque immobili, in seguito a un provvedimento del tribunale nei confronti di tre imprenditori già rappresentanti legali e soci di due imprese. Nel mirino delle Fiamme gialle sono finite la Agricoleasing srl e la Bizar Line srl, entrambe con sede ad Alcamo. La prima, operando nel settore finanziario, per anni ha erogato prestiti, anticipato fatture e concesso fidi a imprenditori e privati; la seconda invece è stata attiva nel settore della produzione di metalli. Le due società sono fallite tra il 2016 e il 2017.