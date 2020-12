Ventitré morti e 1016 nuovi casi positivi . Sono le cifre provenienti dall'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'emergenza Covid-19 in Sicilia. Sono circa novemila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il numero da lunedì prossimo dovrebbe crescere anche in seguito allo screening disposto dalla Regione per chi rientrerà nell'isola in vista delle festività natalizie .

Ventitré morti e 1016 nuovi casi positivi. Sono le cifre provenienti dall'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute sull'andamento dell'emergenza Covid-19 in Sicilia. Sono circa novemila i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il numero da lunedì prossimo dovrebbe crescere anche in seguito allo screening disposto dalla Regione per chi rientrerà nell'isola in vista delle festività natalizie.

A dover fronteggiare il virus al momento sono 35.761 persone in Sicilia. Di queste ce ne sono 34.322 in isolamento domiciliare, mentre 1439 sono in ospedale. Il numero delle terapie intensive occupate resta sotto quota duecento: 196 è l'ultimo aggiornamento. Nelle ultime 24 ore ci sono state anche oltre 1600 guarigioni.

A livello provinciale l'andamento dell'incremento di casi positivi conferma il trend di queste ultime settimane. A Catania, rispetto a ieri, si sono registrati 402 nuovi casi, segue Palermo con 189 e Messina con 168. In provincia di Trapani sono state diagnosticate 81 nuove infezioni, 50 a Siracusa, 47 ad Agrigento e 35 a Ragusa. A Caltanissetta ed Enna, infine, ci sono stati 22 nuovi contagi.