In attesa dei cenoni Covid, dove mangiare e bere

Anche questa settimana, come ormai da tradizione, MeridioNews vi propone una serie di locali dove godere di buon cibo e ottime bevute.

Vite

Catania, Via Enrico Pantano, 61

Aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 12 alle 17

Take Away: attivo tutti i giorni.

Per info e prenotazioni: consulta la pagina facebook e chiama allo 095-16947698 oppure al 3489620297.

DL Food & Drink

Nicolosi, via Guglielmo Marconi 2

Aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 15 alle 18. Il sabato aperto anche per pranzo, dalle 12 alle 18. Dalle 18 alle 23, tutti i giorni, sono disponibili asporto e domicilio.

Per info e prenotazioni consulta le pagine instagram e facebook.

Borghetto Santa Caterina

Catania, viale XX Settembre 62

"Le domeniche al Borghetto": servizio di consumazione sul posto tutte le domeniche.

Take Away: dal giovedì al sabato dalle 19 alle 23

Delivery: dal giovedì al sabato dalle 19 alle 23. Ordina su foodys.it

Per info e prenotazione consulta la pagina facebook.

Vermut

Catania, via Gemellaro 37/39

Aperto a pranzo tutti i giorni dalle 11 alle 18

Take Away: tutti i giorni dalle 18 alle 21

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.

Tokyo

Catania, Viale della Libertà 88

All You Can Eat solo a pranzo (escluso lunedì e mercoledì)

Delivery: attivo al costo di 5 euro.

Take Away: a pranzo, esclusi lunedì e mercoledì, e a cena tutti i giorni.

Per info e prenotazioni: potete chiamare lo 095-6782641 o scrivere su WhatsApp al 3778831035.

Per scoprire tutte le offerte consulta la pagina facebook.

Cascia

Catania, Via Garibaldi 5

Aperti a pranzo tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Take Away e Delivery: tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Verso Coffice

Catania, via Monserrato 116

Aperti tutti i giorni dalle 8 alle 16 anche con consumazione sul posto.

Delivery: sempre attivo con foodys.it

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.





Fratelli Burgio

Siracusa, piazza Cesare Battisti 4

Consumazione sul posto tutti i giorni dalle 8 alle 15.30

Effettua tutti i giorni servizio di delivery e take away.

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.

Locale

Palermo, via Francesco Guardione 88

Aperto tutti i giorni con consumazione sul posto dalle 12 alle 18

Delivery e Take away: tutti i giorni dalle 18 alle 23

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.

Burgher Art

Marina di Ragusa, piazza Duca Degli Abruzzi 12

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 12.30 alle 15.30 (martedì chiuso).

Take away e delivery: dalle 18 alle 22.

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.

Bubalus - La Bufala degli Iblei

Ragusa, via G. Di Vittorio 39/41

Aperto tutti i giorni anche a pranzo, dalle 8.30 alle 15.

Asporto e domicilio: tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.

Per info e per scoprire i piatti del giorno chiama il 3881550191 e consulta la pagina fecebook.