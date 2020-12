Il numero dei contagi quotidiani in Sicilia resta sopra quota mille. Sono infatti 1059 i tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore nell'isola. L'ultimo aggiornamento porta a 36.969 le persone che attualmente hanno il virus, mentre il totale dall'inizio della pandemia è di 75.367. Continua a essere importante anche il numero di decessi: 32 in 24 ore. Da marzo a oggi per il Covid sono morte 1895 persone in Sicilia.