Alla vista della polizia, ha abbandonato il furgone ed è scappato per le campagne nei dintorni di Noto. All'interno del veicolo gli agenti hanno trovato oltre una tonnellata di limoni, 77 sacchi di fertilizzante e strumenti per forzare serrature. Per questo è stato denunciato G.G., 31enne di Avola. Per lui l'accusa è di ricettazione e porto di oggetti utili allo scasso.