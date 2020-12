Dopo il padre, il figlio . Nuova misura di prevenzione nei confronti dei beni dei Donzelli , i monopolisti della gestione della plastica - specialmente quella dismessa dalle serre - che avrebbero accumulato fortune nel Ragusano, protetti dal clan Dominante-Carbonaro . Stamattina la Dia di Catania ha posto i sigilli al patrimonio di Raffaele Donzelli , 47 anni. Il provvedimento del tribunale riguarda due aziende del settore dell’abbigliamento, due autovetture, un motociclo, conti correnti e disponibilità bancarie. Per un valore complessivo di circa due milioni di euro .

Raffaele Donzelli e il padre Giovanni - destinatario di un sequestro da cinque milioni a inizio 2020 - sono stati arrestati l'anno scorso, nell'ambito di un'inchiesta che ha fatto luce sui meccanismi criminali tramite cui gli imprenditori erano riusciti ad assicurarsi larga parte della gestione della plastica. Tra i reati contestati al 47enne anche quello di bancarotta fraudolenta: Donzelli è accusato di avere svuotato dei beni aziendali numerose società, dopo avere accumulato ingenti debiti con l'erario.

Per i magistrati i Donzelli avrebbero gestito anche il denaro proveniente dalle estorsioni del gruppo Dominante-Carbonaro, nella fase in cui i vertici del gruppo criminale si trovavano tutti in galera.