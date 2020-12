Quarantaquattro dosi di cocaina nascoste nella cornetta del citofono . È quanto hanno trovato i carabinieri della tenenza di Floridia (in provincia di Siracusa) a casa del 33enne floridiano Vincenzo Bramante . Disoccupato e già sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune per analoghi precedenti, il giovane avrebbe continuato a portare avanti i suoi traffici illeciti .

Quarantaquattro dosi di cocaina nascoste nella cornetta del citofono. È quanto hanno trovato i carabinieri della tenenza di Floridia (in provincia di Siracusa) a casa del 33enne floridiano Vincenzo Bramante. Disoccupato e già sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune per analoghi precedenti, il giovane avrebbe continuato a portare avanti i suoi traffici illeciti.

Durante la perquisizione all'interno dell'abitazione del 33enne, i militari hanno rinvenuto 44 confezioni di plastica termosaldate con dentro cocaina dal peso complessivo di dieci grammi celate all’interno della cornetta del citofono. Nell'appartamento, inoltre, sono state sequestrate anche varie banconote - per un ammontare complessivo di 275 euro - ritenute provento dell'attività di spaccio.

Sull'uscio di casa di Bramante erano puntate anche tre telecamere di videosorveglianza. Un modo per monitorare dall’interno ciò che accadeva fuori, con l’intento di mettersi al riparo da blitz delle forze dell’ordine e aprire la porta solo a chi arrivava per acquistare la sostanza stupefacente. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa, come disposto dalla competente autorità giudiziaria.