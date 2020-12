Un party in grande stile tra musica e balli per festeggiare un compleanno . Tredici giovani si sono dati appuntamento in una villetta di Alcamo Marina per una festa privata. A segnalare l'intenzione dei festeggiamenti clandestini ai carabinieri è stato un cittadino che ha chiesto di rimanere anonimo. I militari hanno rintracciato la villetta individuandola dalle numerose auto parcheggiate di fronte e per la musica ad alto volume .

Un party in grande stile tra musica e balli per festeggiare un compleanno. Tredici giovani si sono dati appuntamento in una villetta di Alcamo Marina per una festa privata. A segnalare l'intenzione dei festeggiamenti clandestini ai carabinieri è stato un cittadino che ha chiesto di rimanere anonimo. I militari hanno rintracciato la villetta individuandola dalle numerose auto parcheggiate di fronte e per la musica ad alto volume.

I tredici partecipanti, tutti ragazzi dai 20 ai 30 anni senza mascherina, non hanno cercato di fuggire o allontanarsi. Dopo aver ammesso le loro colpe, hanno accettato senza troppe proteste le sanzioni elevate dai militari, per un totale di 5.200 euro. Mentre i carabinieri erano ancora all'interno dell'immobile, alla porta ha bussato un fattorino con una torta in mano con la scritta "Buon compleanno!".

I carabinieri hanno messo fine alla festa per inottemperanza alle misure anti-Covid. Il corriere, dipendente di un pubblico esercizio, non è stato multato, in quanto la consegna a domicilio è consentita dalle norme in vigore.