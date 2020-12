In barba alle prescrizioni anti-Covid stavano trascorrendo la serata tra musica e balli. I carabinieri li hanno trovati in un appartamento di Alcamo Marina e denunciati. A segnalare il party era stato una persona telefonando al numero d'emergenza.

In barba alle prescrizioni anti-Covid stavano trascorrendo la serata tra musica e balli. I carabinieri li hanno trovati in un appartamento di Alcamo Marina e denunciati. A segnalare il party era stato una persona telefonando al numero d'emergenza.

Tutti tra i 20 e i 30 anni, hanno accettato le sanzioni che ammontano nel complesso a oltre cinquemila euro. L'arrivo di un fattorino per la consegna a domicilio di una torta ha rivelato l'origine della festa: era il compleanno di uno dei presenti. Ma non è bastato a non mettere fine alla serata.