Era positivo al Covid dal 27 novembre scorso ma incurante del rischio a cui ha sottoposto dipendenti e clienti ha continuato a recarsi ogni giorno a lavoro nel proprio negozio. A scoprirlo questa mattina è stata la sezione di polizia giudiziaria della Municipale di Messina. Gli agenti sono intervenuti in un negozio di informatica di via Garibaldi, dopo aver ricevuto una segnalazione. Sono quindi scattate le verifiche che hanno confermato la positività al coronavirus del titolare che era presente in negozio, in netta violazione l’obbligo di quarantena.