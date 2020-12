Un 18enne, un 24enne e un 36enne di Marsala, con svariati precedenti e già destinatari dal Daspo sportivo, sono stati raggiunti dal cosiddetto Daspo Willy, dal nome del giovane morto dopo un pestaggio a Colleferro.

I tre sono accusati di avere creato scompiglio in città, specialmente nelle ore notturne. In un caso il gruppo ha aggredito violentemente due migranti che passeggiavano con le rispettive fidanzate. Prima un lancio di sedie, poi l'inseguimento e il pestaggio a calci e pugni.

Per questi fatti a fine settembre il tribunale di Marsala ha disposto la carcerazione per il trio. Quando torneranno in libertà per due anni non potranno stare nei locali pubblici ricadenti nel centro storico di Marsala.