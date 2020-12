Il tempo è... bellezza!

Eh sì, mie care, ogni cosa ha bisogno di tempo per diventare più bella! Chiudete gli occhi e immaginate di avere l’opportunità di godere di più tempo da dedicare a voi stesse. Amiche, la fretta è sempre cattiva consigliera, ancor più quando si parla di cura di sé. E allora, fermatevi un secondo e provate ad aprire le porte ad un momento di bellezza esclusivo e fate in modo che si impossessi di voi.

Vi immagino già con la vostra vestaglia di seta (forse in pile anche un po’ infeltrita), una chioma di capelli luminosa che vi cinge il volto (o forse un tuppo sulla testa tutto spelacchiato) e tanto, tanto tempo da dedicarvi (ottimisticamente 15 minuti prima di scappare da qualche parte). E poi, ad essere sinceri, invece di truccarvi, vi immagino immerse quasi come in una bolla di sapone.

Ovviamente, quando parlo di sapone, meglio saponetta, deve essere speciale, limited edition, biologica, made in Sicily, alle rose e perché no, unica, come quella Cherie! Appena prodotta, appena creata! Ahahah... a noi piace immaginare che possiate trascorrere il vostro tempo proprio così. Come i gatti che dedicano il loro tempo alla toeletta...