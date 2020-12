Alla riscoperta di un pranzo seduti al tavolo

Con il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte , alcuni locali hanno riaperto per il pranzo . Restano valide le possibilità di asporto e consegne a domicilio per la cena. Ecco l'elenco selezionato per la rubrica Whatsapp in Sicily.

Con il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, alcuni locali hanno riaperto per il pranzo. Restano valide le possibilità di asporto e consegne a domicilio per la cena. Ecco l'elenco selezionato per la rubrica Whatsapp in Sicily.

Borghetto Santa Caterina

Catania, viale XX Settembre 62

Da domenica 6 Dicembre, Borghetto Santa Caterina riapre a pranzo, solo la domenica.

Take Away: Dal giovedì al sabato dalle 19 alle 23

Delivery: Dal giovedì al sabato dalle 19 alle 23. Ordina su foodys.it

Per info e novità visita la pagina facebook.

Vermut

Catania, via Gemellaro 37/39

Aperto a pranzo tutti i giorni dalle 11 alle 18

Take Away: tutti i giorni dalle 18 alle 21

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.

Verso Coffice

Catania, via Monserrato 116

Aperti tutti i giorni dalle 8 alle 16 anche con consumazione sul posto.

Delivery: sempre attivo con foodys.it

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.

Burgher Art

Marina di Ragusa, piazza Duca Degli Abruzzi 12

Aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 12.30 alle 15.30 (martedì chiuso)

Take away e delivery: dalle 18 alle 22

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.

Locale

Palermo, via Francesco Guardione 88

Aperto tutti i giorni con consumazione sul posto dalle 12 alle 18

Delivery e Take away: tutti i giorni dalle 18 alle 23

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.

Fratelli Burgio

Siracusa, piazza Cesare Battisti 4

Consumazione sul posto tutti i giorni dalle 8 alle 15.30

Effettua tutti i giorni servizio di delivery e take away.

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook.