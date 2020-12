Un bossolo avvolto in un foglio scritto a mano con minacce per farlo desistere a continuare dei lavori nell'abitacolo del furgoncino. Il titolare di una ditta di impiantistica , a conclusione di lavori svolti in un hotel a Noto , ha sporto denuncia contro ignoti per le presunte intimidazioni ricevute . Gli agenti del commissariato, ieri, hanno denunciato il 34enne Z.A. , residente a Priolo Gargallo , per il reato di simulazione di reato .

Un bossolo avvolto in un foglio scritto a mano con minacce per farlo desistere a continuare dei lavori nell'abitacolo del furgoncino. Il titolare di una ditta di impiantistica, a conclusione di lavori svolti in un hotel a Noto, ha sporto denuncia contro ignoti per le presunte intimidazioni ricevute. Gli agenti del commissariato, ieri, hanno denunciato il 34enne Z.A., residente a Priolo Gargallo, per il reato di simulazione di reato.

Gli accertamenti investigativi, hanno messo in luce un tentativo di estorsione a opera di ignoti, finalizzato probabilmente a distogliere l’attenzione da una cattiva esecuzione dei lavori nell’hotel. L’uomo, infatti, dopo avere ultimato i lavori di climatizzazione dell’hotel, per i quali i proprietari hanno pagato 35mila euro, non sarebbe riuscito a risolvere i problemi di malfunzionamento e, per non presentarsi più a Noto, ha messo in scena un tentativo di estorsione che, però, è stato scoperto dagli investigatori del commissariato.