Il 49enne di Francofonte Orazio Toscano è evaso dagli arresti domiciliari per cercare di entrare in un pub a Lentini. A chiamare il numero unico per le emergenze è stato il titolare del locale che ha segnalato la presenza di un uomo che, nonostante fosse ormai quasi mezzanotte, pretendeva insistentemente di entrare nel pub.

I militari, lunedì sera, hanno trovato il pregiudicato - da anni ristretto ai domiciliari in casa della madre per un omicidio commesso dieci anni fa - in evidente stato di agitazione mentre cercava di entrare in un pub che, però, per le restrizioni dovuti al Covid-19, non poteva essere aperto al pubblico. Toscano è stato arrestato e riportato nell'abitazione. I carabinieri lo hanno anche sanzionato per avere circolato oltre l'orario consentito dalle normative vigenti. Dopo l'udienza di convalida, ieri l’uomo è stato portato nel carcere di Enna.