Non hanno pagato debiti al fisco per cinque milioni di euro. I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni mobili registrati per un valore complessivo di 400mila euro. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, nei confronti dei rappresentanti degli organi amministrativi di una società di Messina, attiva nel settore dei materiali da costruzione e dell'edilizia.