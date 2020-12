Dal balcone della propria abitazione ha sparato a un gatto che si trovava per strada utilizzando una carabina ad aria compressa. I carabinieri della stazione di Pace del Mela (in provincia di Messina), in seguito a una chiamata arrivata al numero unico di emergenza 112 , hanno denunciato un uomo di 50 anni ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali .

Dopo la segnalazione, i militari sono intervenuti in località San Leo di Pace del Mela. L'animale è stato ferito a una zampa in maniera non grave ed è riuscito a fuggire. L’uomo, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto. In considerazione di quanto accaduto, in via cautelare, i carabinieri hanno proceduto al ritiro delle armi e delle munizioni legalmente detenute dal 50enne.