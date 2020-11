Il 50 per cento dei lavoratori erano senza contratto. La scoperta è stata fatta in una struttura di ristorazione di Piazza Armerina, organizzata anche per fare consegne a domicilio. A effettuare i controlli è stato il personale del nucleo ispettorato lavoro di Enna e del servizio igiene dell'Asp. Riscontrate anche carenze nella cucina da un punto di vista igienico-sanitario.