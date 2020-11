Due gesti nobili in un solo pomeriggio a San Cataldo , in provincia di Caltanissetta . Giovedì scorso un operaio e una pensionata hanno trovato due portafogli a terra per strada e li hanno portati ai carabinieri per fare in modo che tornassero ai legittimi proprietari .

In particolare, un operaio sancataldese ha trovato il portafogli in contrada Grazia. All'interno c'erano 235 euro. L'uomo ha subito provveduto a consegnarlo ai carabinieri della tenenza di San Cataldo. Rintracciato il proprietario, i militari gli hanno restituito il portafogli con il suo contenuto.

Lo stesso pomeriggio una pensionata sancataldese ha ritrovato un altro portafogli in via Babbaurra con all'interno 480 euro. Anche in questo caso la donna, madre di un carabiniere, portava subito quanto rinvenuto alla caserma di San Cataldo. Individuato il proprietario, i militari gli hanno restituito il portafogli e il denaro.