« Per i napoletani è diventato un santo, una divinità ». È con queste parole che Gigio Rosa , l'ex speaker dello Stadio San Paolo, ha descritto ai microfoni di Radio Fantastica Rmb la mano de dios Diego Armando Maradona morto due giorni fa a 60 anni e a cui, adesso, sarà intitolato lo stadio. «Quando è arrivato Maradona, Napoli aveva alle spalle un periodo molto duro. Lui ha gettato un secchio d'acqua fredda sul fuoco ed è stato visto come l'uomo del riscatto sociale, della dignità ».

Maradona è stato un personaggio anche divisivo: non solo campione ma anche persona che non sempre è stata definita un modello, specie per i più giovani. «Quello che resta sono le emozioni che una persona riesce a dare attraverso la sua arte - ha sottolineato Rosa - quella di Maradona era il calcio. Tutto quello che riguarda la vita privata e gli errori, che ha ammesso e pagato, non può essere un neo, ma solo colore. Ci restano le grandi gesta e le gioie che ha saputo dare».

A ricordare uno dei più grandi campioni del calcio è stato anche Italo Cuomo, per oltre vent'anni fotografo ufficiale del Napoli Calcio e anche fotografo personale di Diego Armando Maradona. «È stato per me più di un amico e lo stesso io per lui».