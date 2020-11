Dal Kebab al Vegan: ce n'è per tutti i palati

Come ogni venerdì arriva la lista dei locali della rubrica Whatsapp in Sicily per riempire di gioia tutti i palati.

Kebab Hallal

Catania, via Monserrato 27

Effettua servizio a domicilio in tutta la città

Per info e prenotazioni chiama lo 095.505670 / 348.5441388 e consulta la pagina facebook di Kebab Hallal per conoscere il menù completo.

La Cucina dei Colori

Catania, via San Michele 9

Aperto dalle 12:30 alle 15.

Effettua ogni giorno servizio di take away

Per info chiama lo 095.7176146 oppure consulta la pagina facebook di La Cucina dei Colori.

DL Food & Drink

Nicolosi, via Guglielmo Marconi 2

Effettua consegne a domicilio e asporto

Per info e prenotazioni consulta la pagina facebook di DL Food & Drink.





Mangio Siculo



Sant'Agata Li Battiati, via Vincenzo Bellini 18

Effettua asporto e delivey tutti i giorni.

Info e prenotazioni: consulta la pagina instagram di Mangio Siculo.

Canusciuti Sicilian Cafè

Catania, via della lettera 13

Disponibile servizio di asporto e delivery.

Per info e prenotazioni, consulta la pagina instagram di Canuciuti.

Verso

Catania, via Monserrato 116

Effettua consegne a domicilio e take away, ordina via Whatsapp al numero 095.3288121

Sfoglia il menù su foodys

Per info e dettagli consulta la pagina instagram di Verso.

Bubalus - La Bufala degli Iblei

Ragusa, cia G. Di Vittorio 39/41

Dal lunedì al sabato effettua consegne a domicilio.

Asporto o domicilio: 388.1550191

Consegna a Ragusa: gratuita per acquisti di importo minimo di 10 euro.

Per info e per scoprire i piatti del giorno visita la pagina instagram di Bubalus.

Timilìa

Palermo, via Maqueda 221

Pizzeria, paninoteca e punto gluten free.

Consegna gratuita, attiva tutti i giorni al numero 388.6916102.

Per info e dettagli consulta la pagina facebook di Timilìa.