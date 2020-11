Due storie di violenze e vessazioni nei confronti di donne arrivano dalla provincia di Trapani. Il tribunale ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e l'avvicinamento alla persona offesa nei confronti di due uomini, accusati di maltrattamenti nei confronti delle ex compagne .

Due storie di violenze e vessazioni nei confronti di donne arrivano dalla provincia di Trapani. Il tribunale ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare e l'avvicinamento alla persona offesa nei confronti di due uomini, accusati di maltrattamenti nei confronti delle ex compagne.

Nel primo caso un 42enne di origine romena, con diversi precedenti per fatti simile, è accusato di avere aggredito e minacciato di morte la ex compagna, dopo essere tornato ad Alcamo da una trasferta in Romania, dove aveva contratto un matrimonio con un'altra connazionale.

Protagonista della seconda storia è un 48enne alcamese che, davanti alla decisione della moglie di separarsi, ha iniziato a perseguitarla con telefonate, minacce e pedinamenti. L'uomo ha costretto la donna a installare un gps che inviava il segnale al proprio telefonino. La vittima ha deciso di rivolgersi ai carabinieri quando l'ex marito ha tamponato l'auto in cui la donna viaggiava con un'amica.