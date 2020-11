Controlli antidroga ieri a Siracusa. Due persone sono state segnalate dagli agenti delle Volanti in via Bartolomeo Cannizzo. Si tratta di un 20enne e un 43enne. Il più giovane è stato ritenuto non solo un assuntore, ma anche uno spacciatore: l'ipotesi degli agenti nasce dal ritrovamento di un appunto trovato addosso al ragazzo. Per questo il 20enne è stato denunciato.