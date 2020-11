Sono 1306 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.963 tamponi effettuati . I dati sono quelli che arrivano dal bollettino quotidiano del ministero della Sanità pubblicato sul sito della protezione civile nazionale. Nella giornata di oggi sull'Isola si sono registrati anche 48 altri decessi che portano il totale a 1275. I guariti di oggi sono 972 .

Sono 1306 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.963 tamponi effettuati. I dati sono quelli che arrivano dal bollettino quotidiano del ministero della Sanità pubblicato sul sito della protezione civile nazionale. Nella giornata di oggi sull'Isola si sono registrati anche 48 altri decessi che portano il totale a 1275. I guariti di oggi sono 972.

Con i nuovi casi salgono a 38.199 gli attuali positivi. Di questi 1844 sono i ricoverati: 1601 in regime ordinario e 243 nei reparti di Terapia intensiva. In isolamento domiciliare, al momento, ci sono 36.335 persone. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 342, Palermo 313, Messina 160, Trapani 158, Siracusa 95, Ragusa 79, Agrigento 76, Caltanissetta 63 ed Enna 20.