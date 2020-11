Tre chili e mezzo di infiorescenze e oli derivati dalla canapa sativa light (marijuana con bassa concentrazione di Thc) sono stati sequestratati dai finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Ragusa a due esercizi commerciali di Modica. I tre gestori sono stati denunciati per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le confezioni di oli e inflorescenze trovati esposti hanno attirato l’attenzione dei militari perché sull'etichetta veniva indicata la presenza di Thc nei prodotti, seppure inferiore allo 0,6 per cento. In particolare, la marijuana era venduta in appositi kit contenenti anche degli accendini. Negli stessi negozi, inoltre «erano messi in vendita strumenti per la preparazione di spinelli (grinders e rolling machines)», si legge nel comunicato stampo della guardia di finanza.

Le fiamme gialle sottolineano inoltre che nelle attività commerciali erano esposti e acquistabili «oggetti e pupazzetti allusivi al culto rastafariano che prevede l’assunzione dello stupefacente mediante combustione, per fini meditativi». Tutti i prodotti sono stati sequestrati e, nei prossimi giorni, su disposizione dell’autorità giudiziaria, saranno soggetti ad analisi di laboratorio per verificare il reale effetto drogante delle sostanze.