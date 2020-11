Altri 45 morti in Sicilia per Covid. Il dato, aggiornato con l'ultimo bollettino del ministero della Salute, porta a 1186 il numero di decessi nell'isola dall'inizio della pandemia. Sale anche il numero degli ospedalizzati, che adesso è di 1838, anche se in terapia intensiva i letti occupati - 241 - sono simili a quelli di ieri (242). In questo caso, a incidere nella liberazione dei posti sono inevitabilmente le morti.

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono state diagnosticate 1258 nuove infezioni. Dall'inizio della pandemia i casi sono stati 53.129; attualmente invece ad avere a che con il virus sono 37.162 persone. Di queste 35.324 si trovano in isolamento domiciliare, in quanto il loro stato di salute non richiede le cure ospedaliere. Rallenta, inoltre, il numero di tamponi effettuati nell'isola: nelle ultime 24 ore sono stati meno di settemila.

Questo l'aggiornamento dei nuovi contagi ripartito a livello provinciale: 427 a Catania, 420 a Palermo, 102 a Caltanissetta, 94 a Messina, 83 a Siracusa, 61 a Ragusa, 60 ad Agrigento, dieci a Trapani e uno a Enna.