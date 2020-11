Nove monete in bronzo e un vaso del periodo greco esposte in una credenza. I carabinieri, insieme allo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, le hanno trovate all'interno di un'abitazione a Sortino, in provincia di Siracusa. Il 24enne sortinese F.V. è stato denunciato per ricettazione e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.