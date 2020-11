Dietrofront di Nello Musumeci, ristoranti aperti la domenica e nei festivi, così come i bar e le pasticcerie. È stata necessaria una rettifica alla nuova ordinanza regionale datata 19 novembre per specificare la volontà del governo di palazzo d'Orleans di non fare chiudere le attività di ristorazione, a cui ovviamente sarà consentito solo l'asporto e la consegna a domicilio.