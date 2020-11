Zona arancione e voglia di buon cibo? Ecco la soluzione

La Sicilia resta zona arancione, il presidente della Regione Nello Musumeci ha deciso ulteriori misure restrittive per la domenica, ma le possibilità per chi ha voglia di buon cibo non mancano . Grazie ai servizi di asporto e delivery proposte da diversi locali. Ecco a voi i nostri suggerimenti!

La Sicilia resta zona arancione, il presidente della Regione Nello Musumeci ha deciso ulteriori misure restrittive per la domenica, ma le possibilità per chi ha voglia di buon cibo non mancano. Grazie ai servizi di asporto e delivery proposte da diversi locali. Ecco a voi i nostri suggerimenti!

Canusciuti Sicilian Cafè

Via della lettera 13, Catania

Disponibile servizio di asporto e delivery.

Per info e pre prenotazioni, consulta la pagina instagram di Canuciuti.

Mangio Siculo

Via V. Bellini 18, Sant'Agata Li Battiati

Effettua asporto e delivey, tutti i giorni.

Info e prenotazioni: consulta la pagina instagram

Timilìa - Pizza da strada

Palermo, via Maqueda

Pizzeria, paninoteca e punto gluten free.

Consegna gratuita, attiva tutti i giorni al numero 388.6916102

Per info e dettagli consulta la pagina facebook di Timilìa.

Vite

Via Enrico Pantano 61, Catania

Effettua servizio di asporto e delivery per pranzo.

Info e prenotazioni: consulta la pagina instagram di Vite.

Tel: 09516947698

Cell: 3489620297

Frumento

Acireale, piazza Mazzini

Servizio a domicilio dalle 18 alle 23

Asporto dalle 18 alle 22

Sfoglia il menù

Frumento in collaborazione con il Moro e Pietradolce hanno dato vita all'esclusiva box Momento.

Per info e dettagli consulta la pagina instagram di Frumento.

Moro Acireale

Acireale, piazza del Duomo 18

Moro Acireale, in collaborazione con Frumento, consegna l'aperitivo a casa tua a partire dalle 18.

Per info e dettagli consulta la pagina facebook di Moro Acireale.

Verso

Catania, via Monserrato 116

Effettua consegne a domicilio e take away, ordina via Whatsapp al numero 095.3288121

Sfoglia il menù su foodys

Per info e dettagli consulta la pagina Instagram di Verso.

Bubalus - La Bufala degli Iblei Ragusa

Via G. Di Vittorio 39/41

Dal lunedì al sabato effettua consegne a domicilio.

Asporto o domicilio: 388.1550191

Consegna a Ragusa: gratuita per acquisti di importo minimo di 10 euro.

Per info e per scoprire i piatti del giorno visita la pagina instagram di Bubalus.