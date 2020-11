Sono 1871 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore , su 11470 tamponi effettuati . Due dati che rappresentano il nuovo primato per l'Isola. Nella giornata di ieri gli infetti avevano toccato quota 1837 a fronte di 9479 test molecolari processati in laboratorio .

Sono 1871 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 11470 tamponi effettuati. Due dati che rappresentano il nuovo primato per l'Isola. Nella giornata di ieri gli infetti avevano toccato quota 1837 a fronte di 9479 test molecolari processati in laboratorio.

Rispetto a ieri c'è un leggero calo delle persone decedute, passate da 44 a 40. Numeri che portano il totale a 1055. Con i nuovi casi salgono a 33581 gli attuali positivi con un incremento di 1479. Di questi 1772 sono i ricoverati, 4 in più rispetto a ieri: 1532 in regime ordinario e 240 in terapia intensiva. Quest'ultimo è uno dei numeri che viene monitorato con maggiore attenzione dagli esperti. In Sicilia rispetto a ieri il dato è identico.

In isolamento domiciliare attualmente ci sono 31809 persone. I guariti sono 352. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 512, Catania 441, Messina 264, Ragusa 192, Trapani 166, Siracusa 77, Agrigento 84, Caltanissetta 74, Enna 61.

Intanto da oggi, e fino al 23 novembre, la Regione Siciliana ha annunciato un nuovo screening con i tamponi rapidi nei drive-in che sono stati allestiti in 50 Comuni dell'Isola. Ancora una volta il target individuato è la popolazione scolastica che potrà sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test.