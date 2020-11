Il 25enne siracusano Gianclaudio Assenza è stato arrestato dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Siracusa per detenzione illecita di sostanze stupefacent i . Durante i controlli per verificare il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 , lungo la strada statale 124 Siracusana , i carabinieri hanno fermato una Fiat 500 a bordo della quale Assenza viaggiava in compagnia di una conoscente .

Il 25enne siracusano Gianclaudio Assenza è stato arrestato dai militari del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Siracusa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Durante i controlli per verificare il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, lungo la strada statale 124 Siracusana, i carabinieri hanno fermato una Fiat 500 a bordo della quale Assenza viaggiava in compagnia di una conoscente.

Il giovane, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e uscito dal carcere solo poche settimane fa, alla vista dei militari ha subito mostrato segni di agitazione, cominciando a polemizzare sulle motivazioni del controllo. Uscito fuori dall’auto, Assenza ha messo la mano in una tasca dei pantaloni da cui ha preso qualcosa che poi ha tenuto nel pugno. I militari, visto il movimento, hanno bloccato il giovane mentre stava tentando di disfarsi della bustina che teneva nella mano, che si è riscontrato contenere dieci grammi di cocaina in polvere.

All'interno della macchina, nel parasole, i carabinieri hanno trovato pure una dose di hashish (0,3 grammi). La perquisizione è stata estesa sia alla coppia sia all'abitazione, con la collaborazione di un’unità cinofila della compagnia della guardia di finanza di Siracusa. Al termine delle operazioni, sono stati sottoposti a sequestro: materiale per confezionamento dello stupefacente; un foglio scritto a mano con appunti sull’attività di spaccio; una cartuccia per pistola calibro 6,35 marca S&b illegalmente detenuta, e denaro contante ritenuto provento di attività illecita.

Assenza è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e contestualmente denunciato a piede libero per detenzione illegale di munizionamento. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Siracusa, su richiesta della procura, che ne ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.