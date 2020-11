Minacce e molestie nei confronti di una zia e di altri familiari per motivi ereditari . Per questo i carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato il 51enne C. A. , originario di Taormina (in provincia di Messina), per atti persecutori . L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso responsabile, già a partire dal 2015 e fino a oggi, di diversi episodi di minaccia e di molestia .

Minacce e molestie nei confronti di una zia e di altri familiari per motivi ereditari. Per questo i carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato il 51enne C. A., originario di Taormina (in provincia di Messina), per atti persecutori. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso responsabile, già a partire dal 2015 e fino a oggi, di diversi episodi di minaccia e di molestia.

Pur essendo già sottoposto a una misura cautelare per fatti analoghi, il 51enne avrebbe perseverato nelle sue condotte persecutorie al punto da determinare nella vittima un perdurante stato di ansia e di paura, e un fondato timore per la propria incolumità e quella dei congiunti. L’autorità giudiziaria ha disposto per l'uomo gli arresti domiciliari.