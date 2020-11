Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 14 Maremonti . Nello scontro avvenuto tra due auto, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, il conducente di uno dei due mezzi è rimasto incastrato tra le lamiere .

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Siracusa che, con le loro attrezzature, hanno estratto l'uomo dall'abitacolo del veicolo e hanno consentito agli operatori sanitari di prenderlo in carico per le cure, così come l'altro conducente.